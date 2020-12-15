Пенза, , 13:56 — REGNUM В Пензе детей из малообеспеченных семей не оставят без новогодних подарков. Ежегодно сладкие наборы вручают детям от 1 года до 14 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения города.

Всего в 2020 году новогодние подарки получат 14 300 детей. Для приобретения 4,8 тыс. наборов выделены средства из городского бюджета, 7,2 тыс. подарков — закупят за счет регионального минтруда, еще 2,3 тыс. наборов — предоставят спонсоры.

Вручение подарков будут проводить при соблюдении всех санитарных требований в центрах социальной помощи. Завершить эту работу глава Пензы Андрей Лузгин поручил до конца года.

ИА REGNUM напоминает, более 60 тыс. детей, проживающих в Пензенской области, находятся в трудной жизненной ситуации. Из них свыше 47 тыс. проживают в малообеспеченных семьях.

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