Москва, , 13:30 — REGNUM Коронавирус нового типа отныне постоянно будет циркулировать в человеческой популяции. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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«Он постоянно будет циркулировать в популяции человека и время от времени напоминать о себе. Сезонность — имеется в виду, что будут характерны вспышки заболеваемости весной и осенью. А, допустим, летом будет гораздо меньше встречаться, даже не так, как этим летом», — заявил Оберемок.

«Он превратится в обычное сезонное вирусное респираторное заболевание», — подчеркнул он.

В то же, говоря о возможном «естественном» снижении заболеваемости зимой, вирусолог отметил, что SARS-CoV-2 в сезонный режим перейти ещё не успел/