Москва, 15 декабря 2020, 13:29 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил «Ростелеком» обратить особое внимание на защиту персональных данных жителей страны.
«Вы работаете с персональными данными людей и это очень важно. Конечно, очень важно, чтобы данные были надежно защищены. Попросил бы вас обратить внимание на это», — сказал он во время встречи с президентом компании Михаилом Осеевским.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 декабря абоненты «Ростелекома» пожаловались на трудности с входом в интернет. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов.
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