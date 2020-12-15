Москва, , 13:29 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил «Ростелеком» обратить особое внимание на защиту персональных данных жителей страны.

«Вы работаете с персональными данными людей и это очень важно. Конечно, очень важно, чтобы данные были надежно защищены. Попросил бы вас обратить внимание на это», — сказал он во время встречи с президентом компании Михаилом Осеевским.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 декабря абоненты «Ростелекома» пожаловались на трудности с входом в интернет. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов.

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