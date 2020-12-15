Горно-Алтайск, , 13:27 — REGNUM Учащиеся шести школ в Усть-Коксинском и Чемальском районах Республики Алтай учатся в дистанционном режиме. В таком же формате работают три детских сада. Об этом сообщила на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом министр образования и науки РА Ольга Саврасова.

Кроме того, частично введены ограничения ещё в 28 школах, трёх дошкольных учреждениях и четырёх организациях среднего профессионального образования.

В столице региона Горно-Алтайске во всех классах, кроме начальных и выпускных образовательный процесс ведётся с использованием смешанных форм обучения.

«В остальных школах образовательный процесс проходит в штатном режиме. В ходе заседания оперштаба было принято решение продолжить установленный порядок работы образовательных учреждений», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике введён запрет на проведение новогодних массовых мероприятий с 15 декабря. Глава региона Олег Хорохордин также поручил контролировать в период каникул нахождение детей и подростков в общественных местах без сопровождения родителей.

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