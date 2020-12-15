Москва, , 13:26 — REGNUM Коронавирусная инфекция пока что не проявляется в сезонных вспышках, потому текущая кампания по вакцинации запоздалой считать нельзя. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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«Кого-то и спасёт, почему нет. Я думаю, что люди будут болеть не переставая, сезонный ли тип заболевания или нет. При этом в сезонный режим заболевания COVID-19 перейдёт нескоро. Поэтому почему нет? Вакцинироваться некоторым можно и дальше», — заявил Оберемок.