Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции привито 254 медицинских работника. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 августа заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

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По его словам, в настоящий момент в городе на Неве работают два центра для вакцинации от COVID-19. До конца текущей недели будет развернуто еще 12 центров, а до конца 2020 года их в городе будет насчитываться 70.

«В настоящий момент привито 254 медработника, и лишь у нескольких человек поднялась температура на несколько дней до 38,5, но мы видим в динамике нарастание антител», — уточнил Сарана.

На 15 декабря в Петербург поступило 5150 доз вакцины «Спутник V». Кроме того, сегодня самолётом из Новосибирска ожидается поступление тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Таким образом общий объем вакцины от коронавируса, которая поступит в город до конца текущего года, составит 6150 доз.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова отметила, что в Ленинградской области работают шесть прививочных пунктов. В настоящий момент в регионе от COVID-19 привито 79 медработников, до конца текущей недели будет вакцинировано до 500 человек.

«Поставлено в Ленобласть 1500 доз, более 1600 доз поставят до конца года», — уточнила Хорькова.

Она также отметила, что переносится вакцина хорошо, тяжелых последствий не наблюдается, но отмечаются некоторые изменения «в пределах нормы» — повышенная температура в срок до трех суток и реакция в месте введения.

Отметим, прежде чем поставить вакцину, у людей берут мазок на наличие коронавирусной инфекции, а также на наличие или отсутствие антител. Массовая вакцинация в обоих пока не началась.

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