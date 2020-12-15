Рязань, , 13:25 — REGNUM Оперативно и качественно ликвидировать последствия снегопада поручил 15 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. В ночь на вторник в регионе прошёл снег, по данным мэрии, на уборку улиц вышли четыре колонны техники.

Глава региона подчеркнул, что необходимо своевременно вывозить снег с улиц, при этом не допускать ситуаций, когда при расчистке проезжей части оказываются завалены подъезды к общественно значимым учреждениям, остановочные павильоны и пешеходные переходы.

«Отсутствие осадков в последнее время, видимо, расслабило коммунальные службы. Сегодняшний снегопад привёл к многочисленным пробкам на дорогах и совершенно обоснованному недовольству людей. Зима ещё впереди, и чтобы проблема не повторялась от раза к разу, необходимо чётко отладить систему уборки и мобилизовать все силы. Ликвидировать последствия снегопада нужно оперативно и качественно, и это касается всех населенных пунктов», — подчеркнул губернатор.

На уборке снега с улиц Рязани планируется задействовать более 100 машин.