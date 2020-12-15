Рязань, 15 декабря 2020, 13:25 — REGNUM Оперативно и качественно ликвидировать последствия снегопада поручил 15 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. В ночь на вторник в регионе прошёл снег, по данным мэрии, на уборку улиц вышли четыре колонны техники.
Глава региона подчеркнул, что необходимо своевременно вывозить снег с улиц, при этом не допускать ситуаций, когда при расчистке проезжей части оказываются завалены подъезды к общественно значимым учреждениям, остановочные павильоны и пешеходные переходы.
На уборке снега с улиц Рязани планируется задействовать более 100 машин.