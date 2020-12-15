Москва, , 13:23 — REGNUM Естественное прохождение болезни от заражения коронавирусом является самым надёжным источником иммунитета. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что всё-таки природный способ течения болезни, когда человек переболевает — я думаю, он более будет надёжный. Хотя, возможно, и вакцины приблизятся, но это всё-таки будет движение к асимптоте. Мы будем пытаться, но никогда не (сможем достичь)», — заявил Оберемок.

При этом, по его словам, возможности повторно заразиться коронавирусом скорее всего не существует в течение нескольких лет после протекания болезни.