Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждёно 107 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зарегистрированы в Кургане, сообщает 15 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 101 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 15 декабря выявлено 10 394 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9024 человека, 127 пациентов с COVID-19 скончались (на 4 человека более, чем днём ранее).