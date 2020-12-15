Москва, , 13:17 — REGNUM Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

«МЧС России подготовит предложения по установлению возможности организации владельцами пляжей специализированных оборудованных мест отдыха граждан с домашними животными», — говорится в ответе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

В МЧС пояснили, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, а также увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России вводятся новые единые для всех регионов правила пользования пляжами. Так, согласно документу, гражданам запрещается приводить на пляжи животных, кроме собак-поводырей, плавать на не предназначенных для плавания предметах: досках, бревнах, лежаках и так далее.

Однако комитет Госдумы по экологии ранее попросил главу МЧС Евгения Зиничева изменить приказ и расширить правила пользования пляжами и разрешить организацию оборудованных мест отдыха для граждан с домашними животными.

Читайте также: В Госдуме просят МЧС разрешить приходить на пляж с собаками и кошками