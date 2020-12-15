Берлин, , 13:26 — REGNUM К осени 2021 года Германия может возвратиться к нормальному течению жизни от нынешних мер ограничения, связанных с пандемией. Об этом 15 декабря заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время виртуальной встречи со студентами страны.

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«Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация», — сказала она.

При этом немецкий канцлер подчеркнула, что нынешняя зима из-за пандемии коронавируса будет сложной.

В тоже время, ранее глава немецкого минздрава Йенс Шпан сообщил, что в его ведомстве рассчитывают, что к концу лета в Германии от SARS-CoV-2 будет привито около 60% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Германии выявлено в общей сложности свыше 1,351 млн носителей коронавируса.