Москва, , 13:14 — REGNUM Пока оснований для выводов о коротких сроках повторного заражения коронавирусом нет. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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«На мой взгляд, именно по тем вирусам, которые сейчас главенствуют во всём мире и циркулируют, я не вижу — это моё, конечно, мнение, исходя из опыта и литературы, — я не вижу возможности заразиться человеку, который переболел ближайшие несколько лет», — заявил Оберемок.

Повторное заражение можно допускать в случае возникновения новой высокопатогенной разновидности вируса.

«Но всё-таки именно коронавирусы изменяют свой геном не так быстро. Это РНК-содержащий вирус, и РНК-содержащих вируса присуще быстрое изменение генома. Но коронавирусы, как одни из самых крупных, имеющих самый крупный геном среди РНК-содержащих вирусов, меняют свой геном не так быстро», — отметил он.