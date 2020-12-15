Пермь, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 33 случая смерти пациентов. у которых выявлен коронавирус: 18 — от коронавирусной инфекции, еще 15 — от сопутствующих заболеваний, сообщает 15 декабря оперштаб по борьбе COVID-19.

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С начала пандемии жертвой коронавирусной инфекции стали 879 человек. Кроме того, умерли 537 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, но причиной летального исхода названы сопутствующие заболевания.

На сегодняшний день в стационарных условиях лечение COVID-19 получают 2083 пациента, из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ.

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