Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Прививками против гриппа в Санкт-Петербурге на сегодня охвачено 60,4% населения города. При этом регистрируемую в городе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями дают вирусы не гриппозной этиологии. «Традиционной» для зимы эпидемии гриппа в Петербурге в этом сезоне нет. Об этом 15 декабря сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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"В настоящее время в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На неделе с 7 по 13 декабря 2020 года заболевания ОРВИ в Петербурге вызывали риновирусы и другие респираторные вирусы, но не вирусы гриппа.

На 14 декабря прививки против гриппа в Петербурге сделали 3 млн 254 тыс. 814 человек, в том числе 489 580 детей.

Напомним, за 14 декабря в Петербурге зафиксировано 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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