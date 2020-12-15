Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 320 носителей коронавируса. Среди них пятеро детей и 315 взрослых, сообщает 15 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3% (на уровне 14 декабря), а коэффициент распространения — 1,01 (на 14 декабря — 1,02). Напомним, за предыдущие сутки (на 14 декабря) в регионе зафиксировано 316 фактов заражения.

С конца марта в Прикамье зарегистрировано 25 339 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 12 407 человек, в том числе 326 — за последние сутки. От коронавирусной инфекции скончались 879 пациентов.

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