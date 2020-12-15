Ашхабад, , 13:11 — REGNUM Международный тендер на строительство нового аэропорта в поселке Джебел в Балканской области объявило министерство строительства и архитектуры Туркмении. Объявление опубликовано 14 декабря в газете «Нейтральный Туркменистан».

Заявки на проектирование и строительство аэропорта принимаются до 26 января 2021 году, сообщили в министерстве. Поселок городского типа Джебел находится в 20 км от Балканабата, а также в четырех километрах от известного грязевого курорта «Моллакара».

Отметим, санаторий «Моллакара» находится в западной части туркменской пустыни Каракумы на берегу соленого озера Моллакара. Основан в 1908 году.