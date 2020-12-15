Москва, , 13:09 — REGNUM Около трети сотрудников центров госуслуг в Москве переболели коронавирусом. Об этом 15 декабря заявил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Роман Лазарев на телеканале «Россия 24».

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«30% примерно», — заявил Лазарев.

По его словам, добровольная вакцинация среди работников центров госуслуг всячески поощряется.

«Мы можем за период (оценить) количество переболевших, у кого антитела уменьшились, кому прививка прежде всего рекомендована. И, кстати, наши сотрудники принимали участие в исследовании, то есть были первыми добровольцами», — отметил он.