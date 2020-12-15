Томск, , 13:06 — REGNUM Бывший мэр Томска Геннадий Коновалов скончался 14 декабря на 76-году жизни после тяжёлой болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в городской администрации.

Геннадий Коновалов руководил Томском в 1993—1996 годах. Он был первым мэром города.

После 1996 года работал заместителем гендиректора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации региона.

Мэрия Томска выражает соболезнования в связи со смертью Геннадия Коновалова.

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