Москва, , 13:05 — REGNUM В Москве за сутки выпало шесть сантиметров снега, сообщает 15 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коммунальные службы начали устранять последствия снегопада ещё вечером 14 декабря. В Москве подметали улицы и проводили противогололёдную обработку.

«С помощью специализированной техники была проведена противогололёдная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта», — приводит сайт слова вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, уборка города продолжается, а снег вывозится в снегоплавильные пункты и утилизируется.