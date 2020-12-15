Элиста, , 13:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 15 декабря.

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За весь период пандемии в регионе не смогли побороть коронавирус 173 человека.

ИА REGNUM сообщало, что в Республике Калмыкия за истекшие сутки был обновлён «рекорд» суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Положительный результат теста получили ещё 111 человек.

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