Москва, , 13:01 — REGNUM Наиболее серьёзный риск коронавирусная инфекция представляет для людей пожилого возраста. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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"Здесь выбор каждого отдельного человека. Всё-таки наиболее серьёзный риск составляет для пожилых людей. Наверное, прежде всего им стоит вакцинироваться», — заявил Оберемок.

«В целом, конечно же, именно вакцины и лекарства эффективные смогут спасти ситуацию и перевести нас как можно быстрее в беспандемийный период», — подчеркнул он.

При этом вирусолог выразил мнение, что переболевшие коронавирусом граждане вряд ли способны заразиться повторно в течение нескольких лет.

«На мой взгляд, именно по тем вирусам, которые сейчас главенствуют во всём мире и циркулируют, я не вижу — это моё, конечно, мнение, исходя из опыта и литературы, — я не вижу возможности заразиться человеку, который переболел, ближайшие несколько лет», — отметил он.