Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирской области на выплаты сотрудникам, работающим в домах ветеранов, психоневрологических интернатах и домах милосердия, в условиях пандемии, было направлено 160 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития области Ольга Потапова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Она уточнила, что в этих учреждениях введён карантин и такой режим предполагает двухнедельные рабочие смены, которые оплачиваются особенным образом, а также проживание сотрудников в организации, пишут «Все новости Новосибирской области».

Отмечается, что выплаты дифференцированы по должностям и в зависимости от наличия коронавирусной инфекции у кого-либо из проживающих.