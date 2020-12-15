Москва, , 12:59 — REGNUM Круизный сезон в России в этом году завершился падением пассажиропотока более чем в 2,5 раза. Если в 2019 году плавали 89 лайнеров и 280 тыс. пассажиров, то 2020 году — 58 лайнеров и 108 тыс. туристов, сообщили 15 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Пассажиропоток по внутренним водным путям Московского региона также упал в 2,2 раза и составил 632 тыс. человек. За аналогичный период 2019 года были перевезены 1,4 млн туристов.

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При этом в 2021 году туроператоры ожидают оживление на круизные направлениях. Так, на следующий год туристами уже забронировано 40% от общего объема кают на лайнерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России любителям морских путешествий на лайнерах в 2021 году предложат новый формат круизов по рекам страны.

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