Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Количество пациентов с COVID-19 в медучреждениях Свердловской области снизилось после достижения «рекордных» показателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В больницах лежат 4317 пациентов в состоянии средней тяжести и более тяжёлом (14 декабря было зафиксировано. В регионе зафиксировано 614 тяжелобольных (352 размещены в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 228 пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ). 3703 пациента находятся в состоянии средней тяжести, 2560 из них — в больницах под управлением екатеринбургского горздрава.

В регионе выписали 44 418 пациентов (387 — за сутки), у которых ранее выявляли COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 1248 смертей от новой коронавирусной инфекции.

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