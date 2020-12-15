Великий Новгород, , 13:07 — REGNUM Главам муниципальных районов и городского округа Новгородской области совместно с полицейскими рекомендовано провести мероприятия по предотвращению массовых скоплений граждан в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, сообщает пресс-центр правительства Новгородской области.

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«Обратите на это внимание — в городе Великий Новгород есть традиция собираться на новогоднюю ночь. В этом году предлагаю традицию пропустить. В следующем году, надеюсь, с учетом вакцинации, все соберемся и друг друга поздравим», — сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

По данным регионального министерства здравоохранения, с диагнозом COVID-19 на стационарном лечении в Новгородской области находятся более 1100 человек, на амбулаторном — более 3500 человек. Свободны 15% коек для больных с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в регионе выявлено 210 новых носителей коронавируса, в том числе 93 — в Великом Новгороде. Выписаны за сутки 30 человек. Всего заразившихся — 14 964 за время пандемии, выздоровели от ковида 11 417 человек, умерли 92 человека.

Губернатор Андрей Никитин сообщил об изменениях, которые будут внесены в антиэпидемический режим на территории области.

Так, с 21 декабря размещение граждан в гостиницах и других средствах размещения будет возможно только при условии предъявления справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. При этом справка должна быть выдана не позднее трех дней до заселения.

Губернатор поручил министерству цифрового развития региона до конца 2020 года разработать систему электронной записи на вакцинацию от коронавируса.