Элиста, , 12:57 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 111 человек. Это Это новый «рекорд» суточного прироста заболевших, зафиксированный в регионе за весь период пандемии, передаёт ИА REGNUM 15 декабря.

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В ковидных госпиталях лечение поучают 749 пациентов, 19 из них находятся в тяжёлом состоянии. 52 койки заняты в стационаре для долечивания. На самоизоляции остаётся 4 тыс. 331 житель республики.

С начала пандемии коронавируса в Калмыкии зарегистрировано 13 тыс. 232 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 10 тыс. 786 человек. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 173 пациента.

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