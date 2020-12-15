Москва, , 12:57 — REGNUM Вакцины от коронавируса разрабатываются долго из-за неопределённости в реакции испытуемых организмов на вещество. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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"Когда мы сделаем её — сложно сказать, так как заставить организм вырабатывать антитела достаточно сложно. Поэтому так длительно ведутся исследования в области разработки вакцины по всему миру. Но позитивное движение в сторону нашей цели есть», — заявил Оберемок.

Говоря о четвёртой российской вакцине, которая разрабатывается в Крыму, он отметил, что в настоящее время достигнут определённый прогресс.

«На данный момент мы ведём исследование на кроликах. Пытаемся зафиксировать специфические антитела в ответ на введённую вакцину. У нас их всего четыре. По двум из них по истечении месяца мы уже видим формирование специфических антител», — подчеркнул он.