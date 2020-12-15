Москва, , 12:57 — REGNUM Российские школьники могут начать писать контрольные работы по истории для получения допуска к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Об этом говорится в концепции преподавания в школах учебного курса «История России», утверждённой решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре 2020 года.

Школьник на ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно с РИО и Ассоциацией учителей истории и обществознания необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования. В качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к ГИА», — говорится в тексте концепции.

В концепции отмечается, что новый документ дополняет положения концепции нового УМК по отечественной истории 2014 года.