Майкоп, , 12:56 — REGNUM Полиция Адыгеи задержала двоих подозреваемых в организации канала поставки в республику сильнодействующих наркотиков. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе главного управления МВД по региону.

В июне текущего года оперативники получили информацию, что 31-летний житель Краснодарского края регулярно перевозит наркотики в Адыгею и несколько других близлежащих субъектов РФ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след второго участника группы — 33-летней жительницы Красногвардейского района Адыгеи.

Задержали подозреваемых после информации о том, что они планируют привезти в Адыгею крупную партию наркотиков. Машину, в которой они ехали, инспекторы ГИБДД остановили на территории Теучежского района. У них изъяли 49 свертков с порошкообразным веществом. Выяснилось, что в 39 из них находился героин, в остальных — метадон.

Также оперативники установили место крупной закладки с наркотиками, которая была сделана подозреваемыми за несколько дней до задержания. Там сотрудники полиции изъяли еще около 30 свертков с аналогичными веществами. Вес изъятых наркотиков в сумме составил более 20 г, содержащих около 80 разовых доз «одних из самых опасных и сильнодействующих наркотиков».

Мужчина в настоящее время содержится в изоляторе, а в отношении женщины мера пресечения будет избрана в ближайшее время. Отмечается, что им грозит до 20 лет лишения свободы.