Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирскую область поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил 1500 доз. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

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В ближайшие дни вакцину распределят по медицинским учреждениям. Уже получили препарат Сузунский, Болотнинский и Тогучинский районы Новосибирской области.

Отметим, что до конца года регион планирует получить 2400 доз вакцины «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области начался сбор заявок от сотрудников школ и дошкольных учреждений на добровольную вакцинацию против COVID-19.

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