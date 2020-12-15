Душанбе, , 12:50 — REGNUM Совет Глобального экологического фонда выделит $12,5 млн для реализации экологических проектов в Таджикистане и Азербайджане. Об этом сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Последние годы климатические изменения существенно повлияли на приток Амударьи — реку Пяндж. Специалисты из Таджикистана и Афганистана проведут совместные мероприятия для стабилизации ситуации на реке Пяндж.

Отмечается, что проект ФАО позволит улучшить трансграничное управление водными ресурсами между Таджикистаном и Афганистаном. Стороны разработают совместный план действий по управлению трансграничными водами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), предложил создать в Душанбе международный фонд охраны ледников.

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