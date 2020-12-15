Женева, Швейцария, , 12:54 — REGNUM Санта-Клаус сможет доставить рождественские подарки детям по всему миру, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге в Женеве.

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Дети, отметила она, опасаются того, что Санта-Клаус не сможет прийти к ним в силу пожилого возраста. Ведь он входит в группу риска по заражению коронавирусом. Однако, заверила ван Керкхове, у Санты есть иммунитет.

Мы недавно пообщались, и он прекрасно себя чувствует, заверила представитель ВОЗ.

Ван Керкхове добавила, что власти многих стран приняли меры к тому, чтобы Санта-Клаус смог преодолеть воздушные границы и доставить подарки детям. При этом она напомнила детям о важности соблюдения санитарных мер.