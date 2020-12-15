Москва, , 12:53 — REGNUM Доля потребительских кредитов, которые просрочены более чем на 30 дней, выросла в России на 2,6 процентного пункта (п. п.) до 16% по сравнению с началом текущего года. Об этом 15 декабря говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уточняется, что в сравнении с сентябрем 2020 года рост просроченных потребительских кредитов составил 0,9 п. п., а по сравнению с октябрем 2019 года в нынешнем октябре он увеличился на 0,6 п. п.

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования», — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

В то же время, он отметил, что в большинстве случаев кредиты предоставляются только тем гражданам, у кого уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находятся на должном уровне.

«При этом важно отметить, что довольно незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть более высоким», — добавил он.

Вместе с тем, в НБКИ уточнили, что в октябре нынешнего года наиболее низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов, являющимися лидерами по объёмам потребительского розничного кредитования, были отмечены в Ханты-Мансийском АО (8,3%), Республике Саха (Якутия) (12,4%) и Татарии (12,9%).