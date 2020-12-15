Чита, , 12:41 — REGNUM Власти Забайкальского края объявили 31 декабря выходным днём. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам голосования на своей странице в Instagram.

Борис Кустодиев. Зима. 1916

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При этом рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Я провёл голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», — пояснил глава региона Александр Осипов. Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днём.

В опросе в том числе участвовали и забайкальцы. В результате абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.

«При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусом в Забайкалье. Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это из этих дней или даже оба дня», — добавил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём.

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Ранее Александр Осипов в своём Instagram призвал пользователей проголосовать: будет ли в регионе 31 декабря выходным днём?

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