Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM В Ростов-на-Дону поступило 500 доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 15 декабря.

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«Первый этап вакцинации пройдет уже сегодня-завтра. Второй — через 21 день. В первую очередь будут привиты работники ковидных госпиталей и поликлиник. Заранее медикам-добровольцам провели оценку иммунного статуса, лабораторные исследования крови с определением антител IgM и IgG к COVID-19», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила 1200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь прививку от COVID-19 сделают работники ковидных госпиталей, амбулаторно-клинического звена и работники стационаров.

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