Рязань, , 12:44 — REGNUM Глиняное пятно, образовавшееся на Оке в Калужской области, достигло Рязани в значительно меньшем объёме и не сказалось на качестве воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе мэрии. Лабораторный контроль проводился ежечасно.

Специалисты ожидали появление взвеси в районе водозаборных сооружений Борковской и Окской очистных водопроводных станций 10 декабря. Ежечасно проводился отбор пробы воды. В случае ухудшения показателей качества воды на городском водоканале планировали увеличить дозу применяемых реагентов и долю подачи артезианской воды.

«Глинистые отложения не представляли опасности для жизни и здоровья человека. К тому же, при прохождении от Калужской до Рязанской области произошло самоочищение реки и до водозаборных сооружений Рязанского водоканала глиняная масса дошла в значительно меньшем объёме», — отметили в муниципальном предприятии.

Внештатной ситуации удалось избежать. Качество водопроводной воды сейчас проверяют один раз в четыре часа.

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