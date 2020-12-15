Рязань, 15 декабря 2020, 12:44 — REGNUM Глиняное пятно, образовавшееся на Оке в Калужской области, достигло Рязани в значительно меньшем объёме и не сказалось на качестве воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе мэрии. Лабораторный контроль проводился ежечасно.
Специалисты ожидали появление взвеси в районе водозаборных сооружений Борковской и Окской очистных водопроводных станций 10 декабря. Ежечасно проводился отбор пробы воды. В случае ухудшения показателей качества воды на городском водоканале планировали увеличить дозу применяемых реагентов и долю подачи артезианской воды.
Внештатной ситуации удалось избежать. Качество водопроводной воды сейчас проверяют один раз в четыре часа.
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