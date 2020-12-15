Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Новосибирским обманутым дольщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, будут оказаны дополнительные меры поддержки. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил губернатор региона Андрей Травников.

При этом, по словам Травникова, резкого увеличения финансирования на продолжение возведения недостроенных объектов в ближайшее время не ожидается.

«События последних месяцев, в том числе и некоторые яростные протестные акции, нас навели на мысль, что, если мы будет выделять дополнительные ресурсы, то в первую очередь — на точечную поддержку людей, тех самых обманутых дольщиков, которые оказались в крайне тяжёлой жизненной ситуации», — цитирует «Континент Сибирь» главу региона.

По официальным данным, в Новосибирской области сейчас работает 16 масштабных инвестиционных проектов, с помощью которых и предполагается решить проблему около 3 тысяч дольщиков.