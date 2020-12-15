Тула, , 12:34 — REGNUM Тульская область присоединится к регионам, в которых для многих жителей 31 декабря станет выходным днём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 14 декабря губернатор Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать последний день 2020 года выходным.

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«Важно дать людям возможность провести больше времени с семьей — отдохнуть и встретить Новый год в кругу близких», — отметил Дюмин.

Губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным для всех сотрудников, исключением могут стать организации, выполняющие неотложные работы, а также непрерывно действующие.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря, который в 2020 году выпадает на четверг и является рабочим днём, объявили выходным уже в нескольких десятках российских регионов. В отдельных субъектах рекомендовали перенести рабочий день на субботу 26 декабря, в отдельных, например в Краснодарском крае, 31 декабря останется рабочим днём, хотя и сокращённым.