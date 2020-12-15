Москва, , 12:33 — REGNUM Работоспособность сети «Ростелекома» полностью восстановлена после сбоя. Об этом сообщает 15 декабря пресс-служба компании.

В компании пояснили, что утром на сети возникла аварийная ситуация. Причиной стал сбой в работе маршрутизирующего оборудования.

«Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена», — сообщили РИА Новости в «Ростелекоме».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 декабря абоненты «Ростелекома» пожаловались на трудности с входом в интернет. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов.

Читайте ранее в этом сюжете: Абоненты «Ростелекома» пожаловались на сбой