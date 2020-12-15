Джакарта, , 12:32 — REGNUM Полиция Индонезии задержала пятерых подозреваемых в беспорядках и поджогах во время демонстрации у никелевого завода в округе Конаве на Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Начальник полиции Юди Кристанто заявил, что пять человек были задержаны по подозрению в подстрекательстве.

В настоящее время подозреваемые находятся под охраной главного управления по борьбе с преступлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии дали объяснение относительно хронологии беспорядков на заводе по переработке никеля в округе Конаве на Сулавеси.

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