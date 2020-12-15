Томск, , 12:30 — REGNUM По состоянию на 15 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 21 422 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 195 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в администрации региона.

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У 74 новых носителей вируса нет симптомов, у 92-х наблюдаются признаки ОРВИ, у 29-ти — пневмония.

Выздоровели 194 человека. Общее количество выздоровевших в регионе — 16 696 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Томской области зарегистрировали 187 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 188 человек.

За весь период в регионе скончались 194 пациента с коронавирусной инфекцией.

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