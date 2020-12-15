Москва, , 12:29 — REGNUM Открытие мультиуниверситета Дальнего Востока на базе Сахалинского госуниверситета фактически означает старт кардинальной системной трансформации высшего образования в России, считает член ФПС «Партии Роста», общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Об этом он заявил сегодня, 15 декабря, комментируя начало работы мультиуниверситета Дальнего Востока на базе СахГУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Володарский, подписанное соглашение позволит студентам бакалавриата из региона изучать программы 14 ведущих российских вузов. При этом будет использоваться модульная система обучения, которую неоднократно предлагали ввести на общефедеральном уровне.

«Используя современные цифровые технологии, любой вуз может создавать и реализовывать свои программы, разбивая их на модули, которые студенты смогут осваивать в любой точке мира, а затем проходить проверочный аттестационный тест очно на базе вуза-партнера или дистанционно. Да, такой подход требует повышенной самоорганизации и качественной индивидуальной работы, но зато многократно повышает эффективность обучения, отрывает доступ к ведущим методикам и специалистам и может помочь регионам оставлять талантливую молодежь на местах — ведь теперь студентов есть возможность учиться и работать у себя дома», — добавил омбудсмен.