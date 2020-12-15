Пенза, , 13:20 — REGNUM Интернет-сервис Яндекс. Карты обновил панорамы Пензы и впервые опубликовал ландшафт второго по величине города области — Кузнецка. Специально оборудованный автомобиль (панорамомобиль) проехал по региону и сделал около 96 тыс. фотографий, из которых получилось почти 24 тыс. панорам общей протяженностью 643 км дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Кузнецке за последние годы появились новые здания и сооружения. Все снимки с ними сделаны в высоком разрешении. Любое изображение, приблизив, можно изучит подробно. Например, рассмотреть пешеходную зону на Московской улице или старый вокзал с памятником кузнецу перед ним.

Всего на Яндекс. Картах опубликовано более 4,5 млн панорам не только на территории России, но и Украины, Казахстана, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Турции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре загруженность станций метрополитен столицы России стал показывать сервис «Яндекс.Карты». Нововведение особенно важно в период пандемии, во время которого людям необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

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