Новосибирск, , 12:28 — REGNUM Бывшую заведующую колопроктологическим отделением районной больницы Новосибирска признали виновной в служебном подлоге и мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что она с 2017 по 2019 год сформировала более 100 медицинских карт, в которые внесла ложную информацию о лечении в стационаре ряда лиц. Данные медик брала из различных источников, в том числе вносила сведения о своих знакомых. После чего подделывала в медицинских картах подписи от имени этих лиц. Эти медицинские карты она систематически передавала руководству медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работе и получения стимулирующих выплат. Таким образом она присвоила более 240 тысяч рублей, выплаченных ей в виде стимулирующих выплат.

«В период предварительного следствия подсудимая в добровольном порядке в полном объёме возместила причиненный медицинскому учреждению ущерб, а также признала вину в совершении вмененных преступлений», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил её к полутора годам условно с испытательным сроком полтора года и штрафу в размере 7 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске в отношении бывшего заведующего хирургическим отделением городской больницы №4 было возбуждено уголовное дело. Он также обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки.

Читайте также: Новосибирского медика будут судить за «высокую эффективность работы»