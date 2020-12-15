Махачкала, , 12:27 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против 47-летнего жителя Унцукульского района Дагестана, который обвиняется в мошенничестве при получении выплат на строительство жилья. Мужчина предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в мае 2016 года обвиняемый представил в орган местного самоуправления поддельные документы для участия в программе субсидирования строительства жилья в сельской местности. Так он попал в список получателей социальной выплаты, выделяемой государством. Позже на банковский счет злоумышленника на основании фиктивных документов перечислили около 670 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане уголовное дело о покушении на хищение социальных выплат было возбуждено против местной жительницы, которая попыталась получить неположенные ей средства на строительство дома в сельской местности. По данным следствия, путем махинаций женщина едва не похитила более 1,1 млн рублей.