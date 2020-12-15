Душанбе, , 12:27 — REGNUM Правительство России передало Таджикистану 180 тонн растительного масла в рамках Всемирной продовольственной программы (ВВП) ООН, сообщает 15 декабря издание Asia-Plus.

В Душанбе доставили 120 тонн масла, 60 тонн — в Худжанд. Еще 303 тонны масла поступят в Таджикистан до конца 2020 года. Программа обеспечивает продовольствием более 500 тыс. школьников из 2 тыс. школ в 52 сельских районах Таджикистана.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов отметил, что двусторонние отношения не ограничиваются продовольственной безопасностью.

Отметим, в рамках меморандума о взаимопонимании между ВВП ООН и МЧС России правительство РФ выделило $5 млн на укрепление продовольственной безопасности в Таджикистане.

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