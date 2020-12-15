Мурманск, , 12:26 — REGNUM В Мурманской области число заболевших COVID-19 пополнили 279 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Больше всего заболевших зарегистрировано в областном центре — 112, на втором месте — Кандалакшский район — 51, на третьем — Печенгский район — 29. На лечении с COVID-19 находятся 2218 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались сем ковидных пациентов, всего с начала пандемии от инфекции умерли 559 человек.