Курск, , 12:25 — REGNUM В Курской области 15 декабря зарегистрировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 17 тыс. 867 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 16 тыс. 110 пациентов, в том числе 161 — за последние сутки. Скончались 245 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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