Тула, , 12:25 — REGNUM Губернаторские «ёлки» для одаренных детей и творческой молодежи, детей-сирот и детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, а также детей из малоимущих семей в Тульской области решили не отменять, однако проводиться они будут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Решение было принято 14 декабря на заседании регионального оперштаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы по региону.

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Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова уточнила, что мероприятия будут проводиться только в форме представлений — хороводов вокруг ёлки в этом году не будет. Залы на представления будут заполняться не более чем на 30%, зрителей будут рассаживать в шахматном порядке, будет проводиться термометрия на входе, зрители должны быть в масках. После каждого мероприятия помещения будут дезинфицировать и проветривать.

Так, в Туле ежегодно проводится праздник Новогодней елки для детей в возрасте от семи до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. В этом году его смогут посетить и дети-инвалиды. Праздник Новогодней елки пройдет с 15 по 25 декабря в Тульском государственном цирке. Также в этом году губернаторские «ёлки» пройдут в Атриуме Тульского кремля, на площадке ремесленного двора «Добродей» в Объединении центров развития культуры, на сценах Тульской областной филармонии и Тульского областного театра юного зрителя, а также в муниципальных учреждениях культуры Тульской области. Новогодние подарки получат 19 600 детей.

При этом в целом от проведения массовых новогодних мероприятий в Тульской области решили отказаться из-за пандемии, в частности, в новогоднюю ночь в муниципальных образованиях Тульской области в связи с режимом повышенной готовности праздничные мероприятия на площадях не планируются. Также не будет традиционных видео обращений на городских экранах в Туле.