Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 женщин в возрасте от 53 до 89 лет и 14 мужчин в возрасте от 46 до 80 лет. Все пациенты имели несколько хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области не смогли победить коронавирус 1 тыс. 702 человека.

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